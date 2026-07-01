Bittere Pleite eines bekannten italienischen Restaurants

„Ausgezeichnetes Essen, toller Service, echte italienische Produkte wie Weine, Käse und Pasta, unglaubliche Atmosphäre. Fantastisches Restaurant“, so Bewertungen auf TripAdvisor. „Tolle Erfahrung - sehr schön, entspannend und romantisch. Wir gingen, wenn wir im nahe gelegenen Hotel Imperial übernachten und es war die beste Mahlzeit unseres Wien-Aufenthalts. Das Brot war das Beste, was ich je hatte!“ Die Radici GmbH hat laut Creditreform die Eröffnung bzw. Durchführung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Sie betreibt ein Gastronomie- und Enogastronomieunternehmen am Standort Ungargasse 53 in Wien-Landstraße. „Das Lokal wurde Anfang des Jahres 2025 übernommen, wobei die Übernahme zu günstigen Konditionen erfolgte“, heißt es im Insolvenzantrag. Vier Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Die Insolvenzursachen „Die bestehenden Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus einem verlorenen Arbeitsgerichtsprozess, der den Neustart des Unternehmens erheblich erschwerte. In weiterer Folge kam es zu laufenden Rückständen, insbesondere gegenüber dem Finanzamt und der Sozialversicherung“, heißt es im Antrag weiters. „Diese Rückstände sind darauf zurückzuführen, dass die für die Übernahme erforderliche Kaution vorfinanziert werden musste und zudem die Sozialversicherungszahlungen im Zusammenhang mit dem arbeitsgerichtlichen Verfahren entrichtet wurden. Dadurch konnten andere Verbindlichkeiten zunächst nicht beglichen werden.“

Die Schulden Die Verbindlichkeiten werden mit 88.500 Euro beziffert.