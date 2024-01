Millionenpleite eines Spezialfahrzeuge-Bauers

"Seit 2019 - Die Marktgemeinde Bad Goisern nutzt den SYN TRAC in der 5. Wintersaison! Eine Fahrzeugflotte von 14 Fahrzeugen, mit insgesamt 20 Mitarbeitern kümmert sich täglich um den Straßenerhalt der Marktgemeinde Bad Goisern. Die Anschaffung des SYN TRAC ermöglichte dem Kunden eine effizientere Arbeitsplanung aufgrund des Docking-Systems. Besonders profitieren die Kunden außerdem von seiner Wendigkeit und seiner Leistung", heißt es auf der Firmenhomepage. "SYN TRAC sorgt für freie Fahrt in 2.491 Metern Seehöhe! Die Timmelsjoch Hochalpenstraße wurde 1959 eröffnet – und stellt seither mit Felsstürzen, Murenabgängen und bis zu 14 Meter hohen, verdichteten Schneewänden ganz besondere Herausforderungen an die Straßenmeisterei. Bislang war dafür ein großer Fuhrpark verschiedener Spezialmaschinen notwendig, der nun mit einem SYN TRAC modernisiert wurde."

Und weiter heißt es zur Straßenmeisterei Timmelsjoch Hochalpenstraße: "Der leistungsfähige Geräteträger mit 420-PS-CAT-Motor und 1.900 Nm bei 1.400 U/min. erlaubt mit seinem überlegenen Docking-System das Andocken sämtlicher Anbaugeräte wahlweise an Front oder Heck. Hier stehen über die Motorzapfwelle stolze 3.400 Nm Leistung zur Verfügung. Die Koppelung erfolgt in nur einer Minute automatisch, der Fahrer bleibt dabei in der Kabine sitzen. So wird das in Oberösterreich entwickelte Fahrzeug im Handumdrehen mit einer Hochleistungs-Schneefräse, Pflug, Streugerät, Auslegermäher oder zusätzlich mit einem Heckkipper ausgestattet."