Millionenpleite eines Onlinehändlers für Kinderkleidung und Spielzeug

„Die Antragstellerin ist eine Onlinehändlerin für hochwertige Kinderkleidung, Spielzeug und Kinderzimmerausstattung. Die Antragstellerin wählt Marken aus, die ihren Anforderungen entspricht, lagert deren Produkte ein und verkauft sie an ihre Kunden weiter. Über 95 Prozent ihrer Umsätze erwirtschaftet sie in der DACH-Region, davon über 80 Prozent in Deutschland“; teilt das Unternehmen dem Insolvenzgericht mit. „Die Antragstellerin mit Sitz in Wien ist die Online-Händlerin, die zugleich auch 100 prozentige Tochter der fulfillr GmbH mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt ist. Die Antragstellerin übernahm für die fulfillr GmbH seit August 2021 Lagerung und Versand.“

Was noch zu erwähnen ist, dass sich die Stadt Wien während der Corona-Pandemie mit ihrer „Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH“ mit 13,6 Prozent beteiligt hat.

Die Rede ist von der kyddo GmbH mit Sitz in Wien. Sie hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.