Millionenpleite eines Bio-Lebensmittel-Händlers

Der Hintergrund

Das Unternehmen wurde Anfang 2020 erworben und ist im Wesentlichen im Handel mit hochwertigen Lebensmittel (Nüsse etc.) tätig. "Die Insolvenzursachen liegen in der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt, den nicht mehr möglichen Zuzahlungen in der für die Herstellung der Liquidiät erforderlichen Höhe durch den Geschäftsführers oder dessen Mitgesellschafter und der Belastung im Zusammenhang mit der Rückführung des Darlehens", so Creditreform.

Die Aktiva betragen rund 10,7 Millionen Euro, die Passiva von rund 9,9 Millionen Euro. Eine Überschuldung würde erst bei einer Zerschlagung schlagend werden.

"Die Gläubiger erhalten eine Sanierungsplanquote von 30 % zahlbar binnen 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplan in drei Raten, und zwar die erste 10%ige Quote als Barquote bei Zustimmung zum Sanierungsplanvorschlag, die zweite 10%ige Quote binnen 13 Monate nach Rechtskraft des Sanierungsplans und die dritte 10%ige Quote binnen 24 Monaten nach Rechtskraft des Sanierungsplan", heißt es weiter