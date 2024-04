Bittere Pleite eines Studio-Ausstatters

Die Rede ist von der X-Art-Pro Division Handels GmbH mit Sitz in Pinkafeld. Über ihr Vermögen wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER.

„Das IT-Unternehmen, an welchem der Fonds ATHENA Burgenland Beteiligungen AG zu 49 Prozent beteiligt ist, wurde 1992 gegründet und ist auf den Handel mit Audio-, Video-, Hard- und Software spezialisiert“, heißt es weiter. "Die X-Art-Pro Division Handels GmbH hält Beteiligungen an der THE MUSHROOM MUSIC PRODUCTION GmbH und der x.news information technology gmbh. Über Letzere wurde ebenfalls ein Insolvenzverfahren eröffnet."

„Durch die schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der Covid-19-Pandemie konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden. Hinzu kommt die Insolvenz der x.news information technology gmbh, welche die Gesamtsituation des Unternehmens erschwert“, so Creditreform