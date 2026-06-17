Millionenpleite eines bekannten Start-ups für Metallhandel

„Das Geschäftsmodell der Metaloop Europe basiert auf einer eigens entwickelten IT-Lösung für den effizienten Handel mit Sekundärmetallen. Das Unternehmen wurde zunächst als eigenkapitalfinanziertes Start-up aufgebaut. Nach einer verlustreichen Aufbauphase mit steigenden Umsätzen erreichte es Anfang 2024 den Break-even. Durch die Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte und effizientere Strukturen arbeitet das Unternehmen seither leicht profitabel“, heißt es aus dem Unternehmen. „Die Liquidität blieb jedoch angespannt, da weitere Eigenkapitalzuführungen ausblieben. Dies führte zu erhöhtem Aufwand im Tagesgeschäft, eingeschränkter Geschäftsentwicklung und Vertrauensverlust bei Partnern. Zusätzlich belasten eine schwache Industriekonjunktur, volatile Rohstoffmärkte und strengere regulatorische Vorgaben das wirtschaftliche Umfeld.“

Und weiters heißt es: „Trotz positiver operativer Entwicklung reichen die Mittel laut eigenen Angaben nicht aus, um anstehende Kreditrückzahlungen zu bedienen. Mangels weiterer Finanzierung besteht daher keine positive Fortbestehensprognose mehr.“

Die Metaloop Europe GmbH, die früher unter Bezeichnung vormals ROMSH GmbH firmierte, ist insolvent. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz hat laut AKV, Creditreform und KSV1870 über das Vermögen des internationalen Metallhändlers ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Zehn Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis inklusive Mai ausbezahlt.

Als Alleingesellschafterin scheint laut Creditreform die Metaloop Group Inc. (USA) im Firmenbuch auf, Alexander Schick und Jan Pannenbäcker sind die Geschäftsführer.