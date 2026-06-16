Bittere Pleite der Betreiberin zweier bekannter italienischer Restaurants

„Unsere Geschichte beginnt mit einer einfachen Idee: einen Ort zu schaffen, an dem Menschen zusammenkommen, gut essen und sich wie zu Hause fühlen. Aus dieser Leidenschaft ist Uno Momento entstanden – ein Café, Restaurant und eine Lounge, in der Frühstück, Mittag- und Abendessen genauso wichtig sind wie die Gespräche am Tisch“, heißt es auf der Homepage.“Heute sind wir mit zwei Lokalen in Wien vertreten und freuen uns über viele Stammgäste, neue Gesichter und unzählige Momente, die bei uns gefeiert werden. Vom schnellen Kaffee bis zur großen Runde am Abend.“ Die Uno Momento GmbH (FN 486632k ) mit Sitz in Wien-Leopoldstadt hat laut Creditreform am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen betreibt zwei Restaurants mit italienischer Küche in der Alliiertenstraße 19 im zweiten Gemeindebezirk und in der Steinbauergasse 16 in Wien-Meidling. 28 Dienstnehmer – 16 Vollzeit- und 12 Teilzeitbeschäftigte – sind von der Insolvenz betroffen. Geschäftsführer der Uno Momento GmbH ist seit Jänner 2019 Nenad Mirkovič. Alleingesellschafter ist Radovan Dumic mit einer Stammeinlage von 35.000 Euro.

Expansion wurde zur Belastung Als Hauptursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen im Sanierungsantrag die Übernahme eines zweiten Standorts im Jahr 2022. Der neue Betrieb in der Alliiertenstraße habe sich anfangs nicht gewinnbringend führen lassen. Verschärft wurde die Lage durch die allgemein schlechte Wirtschaftsentwicklung der vergangenen beiden Jahre. Schwankende Umsätze bei gleichzeitig steigenden Kosten hätten die Gesellschaft unter Druck gesetzt. Trotz Kostensenkungsmaßnahmen seien die entstandenen Verluste nicht rasch genug ausgeglichen worden, heißt es in dem Antrag. Mittlerweile gelinge es jedoch, insbesondere den Standort in Meidling wieder gewinnbringend zu führen. Die kurzfristige Tilgung der Altlasten sei dennoch nicht möglich gewesen.

Die Schulden Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Antrag auf rund 400.000 Euro. Den Gläubigern bietet die Gesellschaft eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Die Finanzierung soll aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erfolgen.