Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wirtschaft

Millionenpleite eines bekannten Gartencenter-Betreibers

Zwei Unternehmen betroffen. Ohne Verkleinerung des Personalstandes werde der Turnaround nicht gelingen, heißt es im Eröffnungsantrag.
Kid Möchel
12.06.2026, 14:51

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Pink roses blossom on green blurred background close up, beautiful red rose bunch macro, growing purple flowers in bloom on flowerbad, elegant floral arrangement, romantic holiday greeting card design

Die Rosen Waibel HandelsgesellschaftmbH aus Mäder hat am Landesgericht Feldkirch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger und 23 Dienstnehmer betroffen. Das 1991 gegründete Unternehmen ist im Handel und Vertrieb von Blumen tätig und betreibt ein Gartencenter. Geschäftsführender Gesellschafter ist Marco Waibel. 

Zugleich ist die Waibel Floristik GmbH mit Sitz in Münchendorf, NÖ, insolvent. Laut KSV1870 hat sie am Landesgericht Wiener Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. 44 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Millionenpleite eines bekannten Metalltechnik-Unternehmens

Die Insolvenzursachen

Als Insolvenzursachen der Rosen Waibel nennt das Unternehmen laut KSV1870 die Inflation, die bei wichtigen Kunden zu einem Kaufkraftverlust geführt habe. Bestehende Überkapazitäten am Markt hätten die Wettbewerbssituation verschärft. In der Folge seien die Umsätze zurückgegangen, die Verbindlichkeiten gestiegen. "Den entscheidenden Schlag versetzte schließlich die Hausbank: Sie kündigte die Geschäftsbeziehung und stellte den Kredit fällig", so Creditreform.

Laut KSV1870 hatte bei der Waibel Floristik der Verlust eines wichtigen Großkunden nicht nur erhebliche Umsatzrückgänge zur Folge, sondern führte mittelbar auch zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit den Lieferanten der Schuldnerin. Diese Umstände sowie die allgemeinen Teuerungen machten die nunmehrige Antragstellung notwendig. 

Millionenpleite eines bekannten Kirchenwirts

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten der Rosen Waibel belaufen sich auf rund 2,49 Millionen Euro, davon sind etwa 2,315 Millionen Euro fällig. Die Verbindlichkeiten der Waibel Floristik betragen rund 5,7 Millionen Euro, das freie Vermögen 890.000 Euro.

Bittere Pleite der Betreiberin einer bekannten Wellness-Oase

Die Zukunft

Beide Unternehmen sollen fortgeführt werden. Den Gläubigern wird jeweils ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Defizitäre Teilbetriebe wie die Produktion von Blumen sollen geschlossen werden. Ohne Verkleinerung des Personalstandes werde der Turnaround wohl nicht gelingen, heißt es im Eröffnungsantrag.

Insolvenz Wirtschaft Niederösterreich Wiener Neustadt
kurier.at  | 

Kommentare