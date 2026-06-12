Millionenpleite eines bekannten Metalltechnik-Unternehmens

"Wir sind ein Werkzeugbau-Betrieb mit einem breiten Erfahrungshintergrund. Komplexe Metallbearbeitung ist unsere Stärke. Deshalb fertigen wir nicht nur komplette Formen und Werkzeuge für den Kunststoff-Spritzguss, für das Blasformen oder für den Metall-Druckguss, sondern auf Wunsch auch Prototypen und Nullserien-Werkzeuge. Darüber hinaus bieten wir unser Metallbearbeitungs-Know-how auch in Form von Lohnfertigungsaufträgen an", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Dokumentierte Prozesse und eine Zertifizierung nach ISO 9001 sind für TFM selbstverständlich. Zahlreiche Auszeichnungen und der Erfolg unserer Kunden sind für uns Ansporn und Motivation zugleich."

Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH aus Traun steht vor dem Aus. Das Unternehmen hat beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilte. Die Überschuldung beträgt rund 1,23 Millionen Euro. Betroffen sind 22 Dienstnehmer und etwa 45 Gläubiger.

Das 1996 gegründete Unternehmen an der Ganglgutstraße ist auf mechanische Fertigung, Konstruktion sowie Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau spezialisiert. T.F.M. stellt komplette Formen und Werkzeuge für Kunststoffspritzguss, Blasformen und Metalldruckguss her und fertigt auch Prototypen und Pilotserien.