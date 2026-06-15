Bittere Pleite eines bekannten Fisch-Restaurants

„Wir stehen für erstklassige italienische und kroatische Küche mit mediterranem Flair. Unsere Speisekarte bietet vielfältige Gerichte, mit höchsten Ansprüchen. Täglich frischer Fisch, Meeresspezialitäten, hausgemachte Nudeln, Holzkohlegrill, köstliche Desserts und vieles mehr, lassen die Herzen von FeinschmeckerInnen höherschlagen. Neben den stätig frischen Zutaten legen wir großen Wert auf Kreativität und die Liebe zum Detail“, heißt es auf der Homepage. „Aus unserer Vinothek bekommen Sie auserwählte kroatische, italienische sowie österreichische Weine. Das angenehme Wohlfühlambiente bestehend aus drei Räumen, lädt zum entspannten Genießen und Verweilen ein.“

Und weiters heißt es: „Wenn der Sommer Einzug hält, ist der grüne, schattige Gastgarten genau das Richtige, um dem Alltagsstress zu entfliehen. Private Feiern mit kulinarischen Genüssen werden nach Wunsch mit 4-5 oder 6 Gänge Menüs professionell geplant, sodass ihr Fest zu etwas ganz Besonderem wird. Für Essen in behaglicher Zweisamkeit sorgt unser Candle Light Dinner. Mit liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten, flackerndem Kerzenschein und charmantem Service, steht einem romantischen Abend nichts im Wege.