Bittere Pleite eines bekannten Fisch-Restaurants
„Wir stehen für erstklassige italienische und kroatische Küche mit mediterranem Flair. Unsere Speisekarte bietet vielfältige Gerichte, mit höchsten Ansprüchen. Täglich frischer Fisch, Meeresspezialitäten, hausgemachte Nudeln, Holzkohlegrill, köstliche Desserts und vieles mehr, lassen die Herzen von FeinschmeckerInnen höherschlagen. Neben den stätig frischen Zutaten legen wir großen Wert auf Kreativität und die Liebe zum Detail“, heißt es auf der Homepage. „Aus unserer Vinothek bekommen Sie auserwählte kroatische, italienische sowie österreichische Weine. Das angenehme Wohlfühlambiente bestehend aus drei Räumen, lädt zum entspannten Genießen und Verweilen ein.“
Und weiters heißt es: „Wenn der Sommer Einzug hält, ist der grüne, schattige Gastgarten genau das Richtige, um dem Alltagsstress zu entfliehen. Private Feiern mit kulinarischen Genüssen werden nach Wunsch mit 4-5 oder 6 Gänge Menüs professionell geplant, sodass ihr Fest zu etwas ganz Besonderem wird. Für Essen in behaglicher Zweisamkeit sorgt unser Candle Light Dinner. Mit liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten, flackerndem Kerzenschein und charmantem Service, steht einem romantischen Abend nichts im Wege.
Laut der Insolvenzdatei des Justizministeriums wurde über Kurtovic Zeljko, Inhaber des im Firmenbuch eingetragenen "Paolo Fischrestaurant" mit Sitz in der Paulusgasse in Wien-Landstraße, ein Konkursverfahren unter dem Aktenzeichen 28 S 87/26m am Handelsgericht Wien eröffnet. Laut AKV und Creditreform wurde das Verfahren nach einem Gläubigerantrag eröffnet. Das Lokal soll laut Firmenbuch acht Mitarbeiter beschäftigen. Bis Oktober 2022 firmierte es als Paolo Fischrestaurant GmbH und wurde damals in ein Einzelunternehmen umgewandelt.
Daher liegen über die Hintergründe noch keine weiteren Informationen vor. Ein Anruf des KURIER im Restaurant war nicht erfolgreich. Eine Mitarbeiterin sagte nur, sie könne keine Auskunft geben. Herr Kurtovic sei noch nicht anwesend.
Laut Ediktsdatei wurde Anwältin Michaela Tschiderer zur Masseverwalterin bestellt. Die erste Berichts-Tagsatzung ist am 20. August 2026 am Handelsgericht Wien.
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