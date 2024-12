Millionenpleite eines bekannten Solarenergie-Unternehmens

„In den letzten 2 Jahren kam es immer wieder zu finanziellen Engpässen unter den Tochtergesellschaften, die die Schuldnerin bzw. deren Gesellschafter durch Gewährung von Darlehen ausglich. In den letzten Monaten wurde die Situation immer prekärer und ergab das Ergebnis, dass ab Frühjahr 2024 ein Verkaufsprozess bezüglich des Tochterunternehmens in Australien initiiert wurde. Nach Abschluss sollte ein Verkaufserlös an die Schuldnerin fließen, damit ein Wachstum in Europa, insbesondere im deutschen Raum stattfinden könne“, heißt es im Insolvenzantrag. „Die Verkaufsverhandlungen bzgl dem australischen Unternehmen konnte jedoch nicht mit dem erwünschten Ergebnis finalisiert werden, sodass neuerliche Verkaufsverhandlungen angestrebt wurden. Derzeit befindet sich die Schuldnerin in Verhandlungen mit neuen potenziellen Käufern. Ein zusätzlicher Versuch über ein Crowdfunding-Projekt verzögert sich und kann kurzfristig keine finanziellen Mittel für die Schuldnerin lukrieren.“