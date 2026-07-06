Millionenpleite eines bekannten Ingenieurbüros

Die Ironie des Schicksals könnte größer kaum sein: Ein Unternehmen, das andere vor Risiken warnen sollte, ist selbst in die Insolvenz-Falle getappt. Über die Risk Experts Risiko Engineering GmbH mit Sitz in Wien wurde am Montag am Handelsgericht Wien laut AKV ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Gegründet 2005, hatte sich die Firma als Ingenieurbüro für Maschinenbau und Unternehmensberatung einen Namen gemacht. Doch dann kam der Absturz. „Ein unerwarteter und erheblicher Einbruch der Auftragslage“, heißt es in den Insolvenzunterlagen. Seit Jahren seien die Hauptauftraggeber aus einem namhaften Konzern gekommen – bis die Aufträge plötzlich ausblieben.