Millionenpleite eines bekannten Ingenieurbüros
Die Ironie des Schicksals könnte größer kaum sein: Ein Unternehmen, das andere vor Risiken warnen sollte, ist selbst in die Insolvenz-Falle getappt. Über die Risk Experts Risiko Engineering GmbH mit Sitz in Wien wurde am Montag am Handelsgericht Wien laut AKV ein Sanierungsverfahren eröffnet.
Gegründet 2005, hatte sich die Firma als Ingenieurbüro für Maschinenbau und Unternehmensberatung einen Namen gemacht. Doch dann kam der Absturz. „Ein unerwarteter und erheblicher Einbruch der Auftragslage“, heißt es in den Insolvenzunterlagen. Seit Jahren seien die Hauptauftraggeber aus einem namhaften Konzern gekommen – bis die Aufträge plötzlich ausblieben.
Gehälter nur noch teilweise bezahlt
Die 29 Beschäftigten bekamen die Krise als Erste zu spüren. Bis April 2026 wurden die Gehälter noch vollständig gezahlt, im Mai dann nur noch teilweise. Nun steht die Belegschaft vor einer ungewissen Zukunft.
Die Schulden
Die Schulden werden mit rund 3,5 Millionen Euro beziffert.
Die Zukunft
Die Geschäftsführung gibt sich kämpferisch: Man wolle den Betrieb fortführen und rechne mit einem „verbesserten Auftragsvolumen“ in den nächsten Jahren. Aus diesen erhofften Einnahmen soll die 20-Prozent-Quote binnen 2 Jahren an die Gläubiger bezahlt werden. Ob das realistisch ist, muss Insolvenzverwalter Beate Holper nun prüfen. Sie soll auch klären, ob die Mindestquote nicht doch noch aufgestockt werden kann.
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