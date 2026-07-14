Millionenpleite eines ambitionierten Traditionsunternehmens

„Seit mehr als 79 Jahren verbinden wir komplexe technische Lösungen und modernes Handwerk mit Qualität und hochwertiger Optik – für den Genuss, die Gesundheit und die Sicherheit von Menschen. Unsere Kunden begleiten wir immer nachhaltig und partnerschaftlich“, heißt es auf der Homepage. Edelstahlbehälter für Pharma & Life Sciences, Lebensmittel, Chemie und Halbleitertechnik. Individuell und prozesssicher aus einer Hand.„ Die Hinke Tankbau GmbH mit Sitz in Vöcklamarkt ist insolvent. Das Landesgericht Wels hat laut Creditreform, AKV und KSV1870 über das Vermögen des Metallbauunternehmens am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen hatte den Antrag selbst gestellt. Im Unternehmen sind derzeit 50 Mitarbeiter beschäftigt, deren Arbeitsplätze nun auf dem Spiel stehen.

Brauereigeschäft brach weg Jahrelang belieferte das Unternehmen vor allem Brauereien mit Tanks und Behältern. Doch dieser Hauptmarkt brach zunehmend weg. Die Geschäftsführung versuchte, mit hochspezialisiertem Know-how die Pharmaindustrie als neuen Kundenkreis zu erschließen – mit mäßigem Erfolg. „Die Beauftragungsbereitschaft ist sehr zurückhaltend“, heißt es im Eigenantrag. Nach der Corona-Pandemie habe es zwar eine konjunkturell starke Phase gegeben. Die Investitionsneigung habe sich jedoch auf die USA und Asien konzentriert, während im DACH-Raum deutlich weniger investiert worden sei.

Banken drehten den Geldhahn zu Die schwache Auftragslage führte zu finanziellen Engpässen. Als die Geschäftszahlen nicht wie erhofft ausfielen, reagierten die Banken: Zwei Hauptfinanzierer reduzierten ihre Kreditrahmen. „In weiterer Folge konnten die Löhne und Gehälter für Juni 2026 samt Abgaben sowie weitere fällige Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlt werden“, so der AKV. Damit war die Zahlungsunfähigkeit besiegelt.

Die Schulden und Vermögen Von der Insolvenz sind rund 140 Gläubiger betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut KSV1870 auf 3,3 Millionen Euro. „Die Gesellschaft ist Eigentümerin mehrerer Betriebsliegenschaften in Vöcklamarkt, die teilweise zugunsten finanzierender Banken belastet sind. Zudem verfügte das Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung über Kontoguthaben von rund 400.000 Euro“, so der AKV.