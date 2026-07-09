Bittere Pleite eines ambitionierten Motorsport-Promoters

„Von der Konzeption bis hin zur detaillierten Umsetzung, vom Sport-Event und Incentive als Gesamtlösung bis hin zur individuellen Lösung für alle Kund:innen. Unsere Wurzeln kommen dabei aus dem Motorsport – eine der komplexesten Sportarten. Somit sind wir gewappnet für jegliche Sportveranstaltung und jeden Kund:innenwunsch. Denn: Es macht uns einfach Spaß!“, heißt es auf der Homepage. „Wir denken voraus, handeln schnell und bleiben offen für Neues. In einer dynamischen Branche reagieren wir flexibel auf Veränderungen – ohne unsere Werte aus den Augen zu verlieren. Wir bringen Know-how und Hands-on-Mentalität zusammen. Als verlässlicher Partner setzen wir auf ehrliche Kommunikation, Verbindlichkeit und lösungsorientiertes Arbeiten.“

Über das Vermögen der BG Sportpromotion GmbH mit Sitz in Spielberg, Steiermark, wurde heute, Donnerstag, aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Leoben eröffnet. Das bestätigt Venka Beroun vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen beschäftigt derzeit einen Dienstnehmer. Zuvor waren es fünf Mitarbeiter

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Organisation, Vermarktung, Bewerbung und Durchführung von Motorsport-Veranstaltungen.