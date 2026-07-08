Bittere Pleite des Betreibers eines Adeg-Marktes
Über das Vermögen von Dragan Zubcic, den Inhaber des Adeg-Markts Zubcic in Hörbranz, ist laut KSV1870 am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Betroffen sind 16 Mitarbeiter.
Inhaber Dragan Zubcic stellte den Insolvenzantrag selbst. Als Hauptgrund für die drohende Zahlungsunfähigkeit nennt er die gerichtliche Kündigung des Mietvertrags durch den Verpächter zum 31. Dezember 2026. Ohne geeignete Räumlichkeiten für den Lebensmittelmarkt sei der Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Verschärft werde die Situation durch zunehmenden Wettbewerbsdruck. In den vergangenen Jahren seien mehrere Mitbewerber im Einzugsgebiet hinzugekommen, was zu erheblichem Kundenrückgang und Umsatzeinbußen geführt habe – bei nahezu gleichbleibenden Fixkosten.
Cateringbetrieb nicht betroffen
Der von Zubcic ebenfalls geführte Cateringbetrieb ist von der Insolvenz nicht betroffen. Dieser Unternehmensbereich sei wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig positiv, heißt es.
Die Schulden
Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 795.000 Euro.
Die Vergangenheit
Für den Unternehmer ist es laut KSV1870 bereits die zweite Insolvenz. 2015 war über Zubcic ebenfalls ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, das 2018 mit einem erfolgreichen Sanierungsplan abgeschlossen wurde.
Die Zukunft
Zubcic bietet den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans. Zur Sanierungsverwalterin wurde Rechtsanwältin Eva Müller aus Frastanz bestellt. Die Sanierungsplantagsatzung findet am 24. September am Landesgericht Feldkirch statt.
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