Bittere Pleite des Betreibers eines Adeg-Marktes

Über das Vermögen von Dragan Zubcic, den Inhaber des Adeg-Markts Zubcic in Hörbranz, ist laut KSV1870 am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Betroffen sind 16 Mitarbeiter.

Inhaber Dragan Zubcic stellte den Insolvenzantrag selbst. Als Hauptgrund für die drohende Zahlungsunfähigkeit nennt er die gerichtliche Kündigung des Mietvertrags durch den Verpächter zum 31. Dezember 2026. Ohne geeignete Räumlichkeiten für den Lebensmittelmarkt sei der Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten.

Verschärft werde die Situation durch zunehmenden Wettbewerbsdruck. In den vergangenen Jahren seien mehrere Mitbewerber im Einzugsgebiet hinzugekommen, was zu erheblichem Kundenrückgang und Umsatzeinbußen geführt habe – bei nahezu gleichbleibenden Fixkosten.