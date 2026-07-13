Bittere Pleite eines ambitionierten Restaurants

„Unser Restaurant steht für frische, saisonale Küche, regionale Zutaten und kreative Gerichte, die sich ideal für eine genussvolle Mittagspause eignen. Dank der zentralen Lage sind wir leicht erreichbar und bieten zudem flexible Möglichkeiten für Firmenfeiern, Meetings oder private Anlässe. Ob alleine, mit Kollegen oder Kunden – hier ist der ideale Ort, um gut zu essen, neue Kontakte zu knüpfen und den Arbeitsalltag mit Genuss zu verbinden“, heißt es auf der Homepage. Im Quartier West genießen Gäste nicht nur frische Küche, sondern auch knusprige Pizza – auf Wunsch natürlich auch als praktische Pizza to go. Ob für die schnelle Mittagspause, den Snack zwischendurch oder den Genuss nach Feierabend: Unsere Pizzakreationen werden stets frisch zubereitet und verbinden hochwertige Zutaten mit authentischem Geschmack."

Über die Terler Gastronomie GmbH, die das Restaurant Quartier West mit Sitz in der Packerstraße 131a in Söding-Sankt Johann betreibt, wurde am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind sechs Dienstnehmer und etwa 25 Gläubiger.

Als Insolvenzursachen nennt die Schuldnerin eine geringe Eigenkapitalausstattung sowie laufende Verluste. Zuletzt konnte der Betrieb nur durch finanzielle Unterstützung der Gesellschafter fortgeführt werden. Die Gesellschaft war erst im September 2023 gegründet worden.