Millionenpleite eines ambitionierten Personaldienstleisters
Über das Vermögen der Phoenix – Personal & Logistik GmbH mit Sitz in Leoben wurde am 16. Juli ein Konkursverfahren am Landesgericht Leoben eröffnet. Das gaben der AKV und der KSV1870 am Donnerstag bekannt. Von der Insolvenz sind 93 Dienstnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen.
Das auf Arbeitskräfteüberlassung spezialisierte Unternehmen unterhält neben dem Hauptsitz in der Straußgasse in Leoben weitere Standorte in Judenburg, Kapfenberg und Wien. Von den 93 Beschäftigten werden derzeit 83 an diverse Kunden überlassen.
Schulden und Vermögen
Laut KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 2,62 Millionen Euro, denen Aktiva von etwa 624.800 Euro gegenüberstehen. Die Überschuldung beträgt somit knapp zwei Millionen Euro. Zu den Vermögenswerten zählen hauptsächlich offene Kundenforderungen sowie der Fuhrpark des Unternehmens.
Bereits die zweite Insolvenz
Die Insolvenzursachen sind derzeit nicht bekannt. Geschäftsführer der 2011 gegründeten Gesellschaft ist Armand Beram, alleiniger Gesellschafter die Weiss Logistik Center BetriebsgesellschaftmbH. Bereits 2017 musste Phoenix Insolvenz anmelden, das Verfahren wurde damals nach Annahme eines Sanierungsplans aufgehoben.
Zukunft unklar
Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht Rechtsanwalt Gernot Prattes aus Bruck an der Mur. „Der Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung des Unternehmens im Interesse der Gläubiger liegt“, so Herma Jonke vom KSV1870. Ob das Unternehmen saniert oder liquidiert wird, ist derzeit offen.
Die Anmeldefrist für Gläubigerforderungen endet am 26. August, die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 9. September statt.
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