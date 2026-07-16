Millionenpleite eines ambitionierten Personaldienstleisters

Über das Vermögen der Phoenix – Personal & Logistik GmbH mit Sitz in Leoben wurde am 16. Juli ein Konkursverfahren am Landesgericht Leoben eröffnet. Das gaben der AKV und der KSV1870 am Donnerstag bekannt. Von der Insolvenz sind 93 Dienstnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen.

Das auf Arbeitskräfteüberlassung spezialisierte Unternehmen unterhält neben dem Hauptsitz in der Straußgasse in Leoben weitere Standorte in Judenburg, Kapfenberg und Wien. Von den 93 Beschäftigten werden derzeit 83 an diverse Kunden überlassen.