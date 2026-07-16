Bittere Pleite eines angesagten Clubs

„Der am Schwarzenbergplatz in Wien gelegene Club Inc. steht zur Anmietung für Ihr Event exklusiv zur Verfügung. Die Club-Location im 3. Wiener Gemeindebezirk ist in Teilbereichen sowie als gesamtes Objekt für Veranstaltungen aller Art von Sonntag bis Donnerstag mietbar. Ob Teilbereich in das Clubgeschehen eingegliedert oder der gesamte Club bei privaten Veranstaltungen - hier erwartet Sie eine lückenlose Organisation mit High-End Technik, Service auf höchsten Niveau sowie stylisch-modernen Interieur für jeden Anlass“, heißt es auf der Homepage eventinc.de. „Der Clubbereich unterteilt sich in einen Mainfloor - welcher mit diversen Loungen, Bars und einem Tanzbereich ausgestattet ist - sowie eine offene, top ausgestattete Gallerie. Der Bereich welcher von Ihnen für Ihre Veranstaltung angemietet wird kann in Bezug auf Größe und Set-Up individuell vereinbart und programmiert werden.“

Und weiters heißt es: „Für die kulinarische Verpflegung stellen wir Ihnen gerne unseren Catering-Partner auf Wunsch zur Seite, andererseits steht Ihnen auch unser hauseigenes Barpersonal sowohl mit klassischen als auch mit ausgefallenen Getränkekreationen zur Verfügung.“

Laut AKV wurde über das Vermögen der SARGAS Holding GmbH mit der Firmenbuchnummer FN 515121g ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien zu Geschäftszahl 38 S 93/26t eröffnet. Sie betreibt einen Club bzw. eine Diskothek am Standort Schwarzenbergplatz 7 in Wien unter dem Namen „Inc Club“. 19 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.