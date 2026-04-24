Millionenpleite eines ambitionierten Labor-Startups

Der Wiener Biotech-Standort hat einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Wie der staatlich bevorrechtete Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt, hat die CarlLabs GmbH (FN 557445y) mit Sitz in Wien am Freitag einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Zuständig ist das Handelsgericht Wien.

„Die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens ist zuletzt weggebrochen“, erklärt Karl Quendler von Creditreform. Derzeit beschäftigt das Unternehmen noch drei Dienstnehmer.