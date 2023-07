Millionenpleite einer Personalleasing-Firma - 215 Jobs betroffen

Die Zukunft

"Die Schuldnerin beabsichtigt ihren unternehmerischen Fokus zukünftig wieder verstärkt auf die Personalvermittlung bzw. Arbeitskräfteüberlassung in den Bereichen Facharbeit und Technik zu lenken. Zuletzt wurde der Fokus auch auf die Vermittlung von Arbeitskräften in der IT- und Pflegebranche gelegt, dieser Bereich soll vorerst ausgelagert werden. Auch die Schließung diverse Zweigniederlassungen ist geplant", heißt es weiter.

Eine Fortführung des Unternehmens und die Entschuldung durch einen Sanierungsplan wird angestrebt. Die Finanzierung der Sanierungsplanquote soll aus den Erlösen des Unternehmensfortbetriebes erfolgen. Auch ist ein Investoreneinstieg samt Zuführung frischer liquider Mittel möglich.