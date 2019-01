Heftige Millionenpleite eines Garnherstellers - 120 Jobs wackeln

Die Geschäftsführung von Borckenstein wird nun mit dem (noch zu bestellenden) Insolvenzverwalter abstimmen, in welcher Form die Fortführung des Betriebs und eine Erhaltung des Produktionsstandorts in Neudau möglich ist. „Wenn es gelingt, die kurzfristig benötigte Liquidität aus den vorhandenen Aufträgen sicherzustellen, kann der Insolvenzverwalter im Fortbetrieb der Produktion auf einen motivierten und erfahrenen Mitarbeiterstamm zurückgreifen, um die Aufrechterhaltung des Unternehmensbetriebs sicherzustellen. Wir schließen daher nicht aus, dass das Unternehmen bei positiver Fortsetzung des Betriebes eine nochmalige Sanierung schaffen kann. Dies wird sich in den nächsten Tagen zeigen“, sagt Firmenanwalt Clemens Jaufer von der Kanzlei Scherbaum Seebacher.

Am Standort in Neudau sind rund 120 DienstnehmerInnen betroffen. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 12,9 Mio. Euro. Wenn sich im Insolvenzverfahren die Möglichkeit bietet, will Borckenstein einen Sanierungsplan beantragen.