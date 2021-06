Groß-Pleite: Bei Borckenstein wackeln 150 Jobs

Laut Hubert Holzapfel, Landessekretär der Gewerkschaft Proge für die Steiermark, sind bis zu 150 der 286 Arbeitsplätze gefährdet. Das Unternehmen hat alle Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet.

"Ich habe heute schon mit Sozialminister Alois Stöger telefoniert, und er hat mir persönlich zugesagt, dass er alles in die Wege leiten wird, dass die ausstehenden Jänner-Gehälter und -Löhne und das überfällige Weihnachtsgeld so schnell wie möglich vom Insolvenzentgeldfonds an die Mitarbeiter überwiesen werden, also in drei bis vier Wochen wie bei Schirnhofer", sagt Gewerkschafter Hubert Holzapfel im Gespäch mit dem KURIER. "Der zweite Schritt ist, eine Stiftung für die betroffenen Mitarbeiter einzurichten. Wir basteln gemeinsam mit Finanzlandesrat Michael Schickhofer, der Soziallandesrätin Doris Kampus und dem AMS an dieser Stiftung."