Millionenpleite einer bekannten Präzisionstechnik-Firma

„Zu den Insolvenzursachen führte das Management der Voere Präzisionstechnik GmbH aus, dass es zu einem enormen Umsatzeinbruch in Asien gekommen sei. Die Exportquote des Unternehmens liegt bei 60 Prozent und es wurde in der Vergangenheit insbesondere nach Asien geliefert“, zitiert der KSV1870 aus dem Insolvenzantrag. „Eine Umstrukturierung der Produkte habe stattgefunden, wobei diese nicht den erwarteten Erfolg mit sich brachte. Daneben gibt es einen Haftungs- und Gewährleistungsprozess in Deutschland, welcher seit Jahren entsprechende Ressourcen im Unternehmen bindet.“

Die Rede ist von der Voere Präzisionstechnik GmbH um Geschäftsführer Sven Ruhland mit Sitz in Kufstein, Untere Sparchen 56. Sie einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Innsbruck gestellt. Laut Insolvenzeröffnungsantrag sind von der Pleite 65 Dienstnehmer betroffen.