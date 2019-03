Millionenpleite der Rosenberger Restaurants – jetzt werden Burger gebraten

Chinesen gingen von Bord

"Der seit 1972 bestehende Autobahnraststättenbetreiber schlitterte im Dezember 2018 in die Insolvenz. Insolvenzursachen waren veraltete Standorte, Investitionsrückstau und verstärkte Konkurrenz. Zwar wurden die Probleme bei Rosenberger erkannt, doch ist es auch den chinesischen Firmeneigentümern nicht gelungen eine Neuausrichtung herbeizuführen", heißt es weiter. "Diese soll dem neuen Eigentümer TQSR um Anwalt Dieter Spranz gelingen. Die umfassende Renovierung und Modernisierung der Rosenberger Raststätten soll bereits 2019 beginnen. Geplant ist ein Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. An den einzelnen Standorten sollen unterschiedliche gastronomische Konzepte umgesetzt werden."