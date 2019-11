Millionenklagen gegen Milka-Hersteller in Österreich

Der internationale Lebensmittelkonzern Mondelez, zu dem Marken wie Oreo, Milka oder Toblerone gehören, ist ins Visier der Europäischen Kommission geraten. Wie der KURIER exklusiv berichtete, fanden Anfang dieser Woche Hausdurchsuchungen in Mondelez-Niederlassungen in mehreren Ländern statt – so unter anderem auch in der Wiener Zentrale. Dabei sollen Unterlagen und Computer beschlagnahmt sowie Büros versiegelt worden sein. Weder Mondelez noch die EU-Kommission wollten sich bis dato zu den Hintergründen der Aktion äußern. Es soll um Kartellabsprachen gehen.

In Österreich sieht sich das Unternehmen darüber hinaus aktuell auch mit zwei millionenschweren Klagen von Geschäftspartnern konfrontiert. Wie KURIER-Recherchen ergaben, haben zwei österreichische Großhändler wegen angeblicher Kartellrechtsverstöße und illegaler Export-Vorgaben von Mondelez Klage beim Oberlandesgericht Wien eingebracht.