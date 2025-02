Milliardenpleite KTM: Gläubiger haben Sanierungsplan angenommen

Im Sanierungsverfahren der KTM AG verhandeln die Gläubiger heute, seit 09.00 Uhr in der Früh, im Landesgericht Ried im Innkreis über den angebotenen Sanierungsplan. KTM-Boss Stefan Pierer und KTM-CEO Gottfried Neumeister sind persönlich erschienen. Die Mehrheit der Gläubiger muss den Sanierungsplan absegnen, damit KTM gerettet werden kann. Insgesamt eine Handvoll strategischer Investoren soll im Rennen um die KTM-Rettung involviert sein.

Kurz vor 14.00 Uhr kam laut Creditreform, AKV und KSV1870 dann die Erfolgsmeldung: "Bei der heutigen Sanierungsplanbesprechung haben die Gläubiger den von der KTM AG vorgelegten Sanierungsplan angenommen. Dieser Plan sieht vor, dass die Gläubiger eine Barquote von 30 Prozent ihrer Forderungen in Form einer Einmalzahlung erhalten. Um die Quote von 30 Prozent zu erfüllen, muss die KTM AG bis spätestens 23. Mai 2025 einen Betrag von 548 Millionen Euro beim Sanierungsverwalter hinterlegen. Das Gericht wird dann Anfang Juni 2025 den Restrukturierungsplan bestätigen und das Restrukturierungsverfahren der KTM AG wird mit Rechtskraft beendet", heißt es in einer Aussendung von Pierer Mobility. "Damit die Produktion ab Mitte März 2025 schrittweise wieder hochgefahren werden kann, werden der KTM AG aus dem erweiterten Aktionärskreis finanzielle Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit der Genehmigung des Sanierungsplans wird dieser Betrag nun an die KTM AG zur Deckung der Kosten für die schrittweise Wiederaufnahme der Produktion im März 2025 überwiesen. Die geplante Vollauslastung der vier Produktionslinien im Einschichtbetrieb soll innerhalb von drei Monaten erreicht werden." Die erste Tranche in Höhe von 50 Millionen Euro soll laut AKV bereits beim Sanierungsverwalter hinterlegt worden sein.

"Die Quote soll sowohl durch den KTM-Aktionär „Bajaj“ als auch durch einen noch nicht namenhaft gemachten Investor finanziert werden", so Gerhard Weinhofer von Creditreform. "Es ist beabsichtigt, die Produktion am Standort wie im vorgesehen Umfang und Ausmaß beizubehalten. Ziel ist es, hochqualitative Produkte innerhalb der EU zu produzieren. Die Produktion soll Mitte März wieder aufgenommen werden."