Auch bei KaDeWe an Bord

Die Central-Gruppe der thailändischen Milliardärsfamilie Chirathivat ist bereits bei den Luxus-Warenhäusern KaDeWe in Berlin, der italienischen La Rinascente und der dänischen Illum engagiert - gemeinsam mit Benkos Signa. Sie wollen aus dem Kaufhaus-Imperium nun eine Luxus-Plattform schmieden, deren Umsatz Insidern zufolge von derzeit rund fünf Milliarden Euro auf bis zu acht Milliarden Euro im Jahr 2024 steigen soll. Über eine Milliarde Euro dazu soll dann das Online-Geschäft der gemeinsamen Luxus-Plattform beitragen.

Gesteuert werden soll das Warenhaus-Konglomerat - und damit auch die KaDeWe-Gruppe in Deutschland - aus einer Holding aus London heraus. Das lokale Management soll aber bleiben. Auch die Selfridges-Immobilien etwa im boomenden Londoner Markt bieten Insidern zufolge Potenzial - auf dem Gelände des Stammhauses in der Londoner Oxford-Street soll neben dem Warenhaus unter anderem ein Luxus-Hotel entstehen.

Mittelfristig solle die Eigner-Struktur der neuen Luxus-Holding bestehen bleiben, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Diese habe aber das Potenzial, einmal fähig für den Sprung an die Börse zu sein. Mit Signa Sports hat es Immobilien-Investor Benko bereits an die New Yorker Börse geschafft.