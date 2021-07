Signa-Gruppe: Private Promi-Aktionäre erhalten Millionen

Die Immobiliengruppe Signa Prime Selection des Tirolers Rene Benko ist ein Glücksgriff für die betuchten Privat-Aktionäre: 40 Millionen Euro an Dividende, um elf Millionen mehr als im Jahr davor, erhalten sie für das Jahr 2014. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Forbes Austria in seiner aktuellen Ausgabe.

Größter Profiteur davon ist Rene Benko selbst, der über drei Signa-Gesellschaften und die Laura Privatstiftung 52,83 Prozent an der Signa Prime Selection hält. In diesem Unternehmen liegen die Kernstücke seines Immo-Imperiums: das Goldene Quartier in Wien, Meinl am Graben, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck und mehrere Karstadt-Immobilien.