Signa Sports verliert an der Börse fast 836 Millionen Dollar

Signa Sports United NV zählt seit seiner Notierung in der vergangenen Woche zu den schlechtesten Performern an der New Yorker Börse, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Wert des Online-Händlers, der zum Firmen-Imperium des österreichischen Investors René Benko gehört, hat in dieser Zeit fast 836 Millionen US-Dollar verloren.

Um ein Viertel gesunken

Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit dem 14. Dezember um mehr als ein Viertel gesunken, was einem Marktwert von 2,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Handel startete, nachdem Signa Sports seinen Börsengang durch eine Fusion mit dem Börsenvehikel Yucaipa Acquisition Corp. abgeschlossen hatte.