Zukunft auf dem Bauernhof: Wie ein Hightech-Kuhstall funktioniert

Milchbauern

Rund 22.000 Milchviehbetriebe gibt es in Österreich. Die Branche ist in Österreich sehr kleinteilig strukturiert, es handelt sich hauptsächlich um Familienbetriebe ohne Fremdarbeitskräfte. 23 Kühe hat der durchschnittliche Milchviehbetrieb hierzulande. Diese Zahl unterscheidet sich lokal sehr stark und ist dort, wo Almwirtschaft betrieben wird, oft deutlich geringer als dort, wo die Tiere ganzjährig in Ställen gehalten werden.

Milchpreis

Knapp 50 Cent erhalten die Betriebe für jeden Liter Milch. In Österreich wird hauptsächlich die Kombinationsrasse Fleckvieh gehalten, bei der männliche Nachkommen der Kühe für die Mast genutzt werden können. Kühe dieser Rasse geben zwischen 15 bis 30 Liter Milch pro Tag. Hochleistungsrassen, wie sie im Ausland eingesetzt werden, liegen oft deutlich darüber.