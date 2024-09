Sauberes Fell, gesunde Euter: Wie das Tierwohl im Kuhstall kontrolliert wird

Außerdem brauchen die Kühe ausreichend Bewegungsmöglichkeiten. Die dauernde Anbindehaltung ist für AMA-Betriebe seit Anfang des Jahres nicht mehr zulässig, in neugebauten Ställen ist sie gesetzlich bereits seit Jahren verboten.

Anbindehaltung erlaubt

Im Stall angebunden dürfen die Kühe heute aber immer noch gehalten werden, und zwar wenn sie an mindestens 90 Tagen (AMA-Gütesiegel) bzw. 120 Tagen (Tierhaltung Plus) zumindest zwei Stunden auf die Weide oder in einen Auslauf kommen.

Bei der Tierhaltung Plus gibt es auch den Zusatz Außenklima, für den die Kühe eine längere Zeit auf der Weide oder im Auslauf verbringen. Alternativ können die Bauern dafür ihre Tiere auch in einem seitlich offenen Laufstall halten, in dem sich die Kühe frei bewegen können.

Nach den Stallungen kontrolliert Fröschl, wo und wie die Tiere gemolken werden, und achtet auch dabei auf einen möglichst reibungslosen Ablauf.