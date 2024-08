Freilauf für alle Kühe

Der „Tierwohlbonus neu“ ist vierstufig gegliedert und sieht je nach Möglichkeit des Auslaufs für die Tiere einen erhöhten Milchpreis vor. Die erhöhung bewegt sich von 0,2 bis drei Cent pro Kilogramm Milch. Im Juni betrug der Milchpreis 48 Cent netto. Lediglich 23 der 8.400 Bauern wollen bei diesem Programm nicht mitmachen, ihnen bietet die Berglandmilch den Ausstieg aus dem Liefervertrag an.

AMA-Gütesiegel „Tierhaltung Plus“

Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger hält die neuen Richtlinien für einen „Meilenstein“ in der Tierhaltung. Das AMA-Gütesiegel „Tierhaltung Plus“ sei seit Anfang des Jahres in Kraft und lege Wert auf das Tierwohl, sagt der Biolandwirt. Es ist Schluss mit der dauernden Anbindehaltung, die jahrzehntelang üblich war. Ein Laufstall oder zumindest 120 Tage Auslauf bei Kombinationshaltung sind verpflichtend. Dazu kommt die Vorgabe, den Tieren nur gentechnikfreies Futter und entwaldungsfreies Soja zu füttern. Die Bauern nehmen am Tiergesundheitsdienst teil, zudem gibt es eine jährliche Betriebskontrolle.