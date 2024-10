Milch-Boykott der NÖM gegen Spar geht weiter: Was das für die Kunden bedeutet

Schon seit Montag der Vorwoche liefert die NÖM, nach der Berglandmilch Österreichs zweitgrößte Molkerei, keine Milchprodukte mehr an Spar, den Marktführer im Lebensmittelhandel. Und so, wie es aussieht, wird es auch so schnell keine Einigung in der heiklen Causa geben.