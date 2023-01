Milchexporte auf neuen Höchstwert gestiegen

Österreichische Milch, Joghurt & Co. sind im Ausland sehr gefragt. „Weitere Steigerungen im Export von Milch und Milchprodukten erbrachten die ersten drei Quartale des Jahres 2022. Trotz der höheren Rohstoffpreise und hohen Kosten konnte die hohe österreichische Qualität auch im Export überzeugen und weiter zulegen,“ erklärte Helmut Petschar, der Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) anlässlich der vorliegenden Außenhandelszahlen der Statistik Austria.

Die Milchexporte konnten in den ersten drei Quartalen um 224 Millionen Euro auf 1,26 Milliarden (plus 22,4 Prozent) zulegen und erreichten damit einen neuen Höchstwert, wobei die Steigerung vor allem durch die höheren Preise erzielt wurde. Die Importe erreichten mit einem Zuwachs von 143 Millionen Euro ebenfalls einen neuen Höchstwert von 759 Millionen Euro (plus 23,3 Prozent), woraus sich ein um 118 Millionen Euro gestiegener, positiver Außenhandelssaldo von 477 Millionen Euro (plus 20,9 Prozent) ergibt.