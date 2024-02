Mietwohnungen: Starke Nachfrage, geringes Angebot, hohe Preise

"Wir sahen in den letzten Jahren eine klare Entwicklung weg von Kaufimmobilien hin zu Mietimmobilien" sagte Markus Dejmek , Österreich-Chef von ImmoScout24, laut einer Aussendung des Unternehmens. "Davor hatten wir in der Zeit der Corona-Pandemie enorme Steigerungen beim Interesse an Kaufimmobilien. Insofern gilt es die Entwicklung im laufenden Jahr zu beobachten, speziell, ob in der zweiten Jahreshälfte das Kaufinteresse wieder anzieht und damit den Mietmarkt etwas entlastet", ergänzte Dejmek.

In den vergangenen vier Jahren sind nicht nur die Mieten in allen Bundesländern gestiegen, sondern auch das Interesse an den Mietobjekten. Dies zeige sich vor allem in Kärnten, teilte ImmoScout24 in einer Aussendung mit: Dort sei, wie aus den Suchanfragen hervorgeht - die Nachfrage um 53 Prozent gestiegen, das Angebot jedoch um 40 Prozent gesunken.

Starke Nachfrage nach Mietobjekten in Kärnten und Tirol

Aber auch in Tirol verzeichnete man anhand der Suchanfragen ein reges Interesse an Mietwohnungen: Innerhalb von vier Jahren stieg das Interesse um 56 Prozent, während um 2 Prozent weniger Mietwohnungen angeboten wurden. Das größte Plus bei den Suchanfragen verzeichnete Vorarlberg mit 79 Prozent. Hier stieg aber auch das Angebot an Mietwohnungen um 29 Prozent. Den geringsten Zuwachs verzeichnete Wien mit 11 Prozent, während das Angebot um 22 Prozent niedriger ausfiel. Nur in der Steiermark sank die Nachfrage - und zwar um 27 Prozent. Aber hier ging auch das Angebot um 21 Prozent zurück.