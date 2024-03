Mieten in Wien noch immer vergleichsweise günstig

Nach dieser Berechnung ist Budapest die teuerste Stadt für angehende Mieter (siehe Grafik). „Ungarn hatte 2023 die höchste Inflationsrate aller EU-Länder; die Mietkosten stiegen um 19 Prozent gegenüber 2022“, heißt es in der Begründung. Auch Portugals Hauptstadt weist eine der größten Lücken zwischen Miete und Lohn auf. „Die Mieten sind in Lissabon nach einem Zustrom von ’digitalen Nomaden’, Tech-Arbeitern, die von sonnigem Wetter angezogen werden, stark gestiegen“, so der Economist.

Das Durchschnittsgehalt von 31.000 Dollar entspricht etwa der Hälfte der nun benötigten 58.000 Dollar, um sich eine Einzimmerwohnung leisten zu können. Alleine zu mieten ist demnach in beiden Städten fast genauso schwierig wie in New York. In absoluten Zahlen sind in London und Genf mit mehr als 95.000 Dollar die höchsten jährlichen Einkommen für Alleinmieter erforderlich, in Ankara mit 18.000 Dollar die niedrigsten.