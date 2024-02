AK Wien prüft Altbau-Mieten und holt Geld zurück

In Summe seien es jährlich in ganz Wien 115 Millionen Euro.

Die Altbau-Mieten in der Hauptstadt sind oft weit höher als erlaubt . Im Schnitt zahlen Wienerinnen und Wiener in befristeten Altbauwohnung 1.900 Euro zu viel, wie die Arbeiterkammer Wien vorrechnet.

Voraussetzungen : Die Wohnung muss in einem vor 1945 errichten Altbau liegen, das gesetzliche Richtwertsystem anwendbar sein und die Mieter einen Hauptwohnsitz haben bzw. gehabt haben.

In Wien gibt es rund 211.000 private Altbau-Mietwohnungen, rund zwei Drittel davon haben einen Richtwertmietzins .

Es sei auch inakzeptabel, dass ein Lagezuschlag verlangt werde, wenn eine neue U-Bahn gebaut werde. "Das sind steuerfinanzierte Leistungen. Hauseigentümer oder Vermieter tragen nichts dazu bei", ergänzte Ilkim Erdost, Bereichsleiterin bei der AK.

Warnung vor Geschäftsmodell mit Prozessen

Gewarnt wird vor sogenannten Prozessfinanzierungsunternehmen. Diese hätten Verfahren wegen zu viel bezahlter Mieten zu ihrem Geschäftsmodell gemacht.

Die Firmen treten laut AK vor allem in Häusern auf, in denen die Verfahren 100-prozentig zu gewinnen sind. Im Erfolgsfall behalten die Prozessfinanzierer bis zu 50 Prozent - in Einzelfällen noch mehr - der Mietsenkung ein.