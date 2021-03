Miele-Chefin: "Das Hygienebewusstsein wird bleiben"

Umsatzplus Die Miele-Gruppe steigerte 2020 den Umsatz um 6,5 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro. Starkes Wachstum gab es vor allem in Deutschland und Zentraleuropa sowie in China. Die höchsten Zuwächse gab es bei Staubsauger und Kühlgeräten. Miele beschäftigt weltweit 20.944 Mitarbeiter, davon 11.000 in Deutschland.

Acht Werke Das 1899 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Gütersloh unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien.

Miele Österreich Die Miele Vertriebs- und Servicegesellschaft in Österreich steigerte den Umsatz insgesamt um 9,6 Prozent auf 239,3 Mio. Euro. Das Werk in Bürmoos bei Salzburg verzeichnete ein Minus von 2 Prozent auf 31,8 Mio. Euro. Insgesamt steigerte Miele Österreich mit 650 Mitarbeitern den Umsatz um rund 8 Prozent.

Sandra Kolleth steht seit November 2018 an der Spitze von Miele Österreich. Zuvor leitete sie Xerox Austria.