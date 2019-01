Von Nespresso abgeschaut: Miele entdeckt das "Kapsel-Prinzip"

Seit 120 Jahren gibt es Miele, seit 90 Jahren Geschirrspüler von Miele. Die neue Generation verfügt über eine automatische Dosierung, die wie eine Nespresso-Kapsel in die Maschine geschoben wird. Der Plastikbehälter mit dem darin enthaltenen Spülmittel muss erst nach 20 Waschgängen gewechselt werden. Miele-Chef Markus Miele will damit neue Geschäftsfelder erschließen. Der Konzern muss sich in Zeiten der Digitalisierung neu erfinden.

KURIER: Sie bewerben Ihren neuen, autonomen Geschirrspüler mit „No Limits“. Welche Grenzen wollen Sie als nächstes überwinden?

Markus Miele: (Lacht) Wir haben jetzt einmal das Thema Dosierung gelöst und sind bei der Beladung weitergekommen. Es tut sich viel bei der Sensorik, aber es geht noch längst nicht alles vollautomatisch. Da bin ich noch nicht zufrieden. Wir arbeiten daran, den Kunden noch mehr Arbeit abzunehmen.

Werde ich mir irgendwann das Ein- und Ausräumen des Spülers ersparen?

Das dauert noch ein bisschen. Lustig ist, dass wir beim Geschirrspüler noch immer an Geschirr denken, dabei können viele Sachen damit gereinigt werden, Spielzeug etwa. Auch auf diesem Gebiet kann noch viel weiterentwickelt werden.

Die auswechselbare, automatische Dosierung erinnert stark an Nespresso oder an das Verkaufs-Prinzip bei Druckern und Handys, wo die Hardware eine immer geringere Rolle spielt. Reicht es nicht mehr, nur ein Gerät zu verkaufen?

Also im Moment sind die Gerätepreise schon noch auf dem Niveau der Herstellkosten, da gibt es keine Quersubvention. Aber es könnte in die Richtung gehen, so wie ja beim Handy auch. Wir hatten im Vorjahr eine Aktion, wo man sich mit dem Waschmittel-Abo die Waschmaschine subventionieren konnte. Das kam in Österreich sehr gut an, aber insgesamt ist der Markt noch nicht so weit. Bei unserem neuen Geschirrspüler ging es uns darum, wiederholende Tätigkeiten wie das Reintun des Tabs zu eliminieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten der Anwendung wie Startvorwahl per Smartphone.