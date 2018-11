Metaller-KV: Sechste Verhandlungsrunde gestartet

"Bei einem solch hohen Forderungspaket spielen wir nicht mit", bekräftigte hingegen der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill. Die Gewerkschaft müsse bei ihren Forderungen "einen großen Abstrich machen, und wir werden auch unseren Teil dazu beitragen, um zu einer Lösung zu kommen", sagte Knill. "Streiks generell bringen nichts." Die Arbeitgeber boten zuletzt 2,7 Prozent.

Beide Seiten betonten, heute gehe es um ernsthafte Verhandlungen. Die Gewerkschafter kritisierten, dass zuletzt bereits getätigte Zusagen im Rahmenrecht wieder kurzfristig zurückgenommen worden seien. "Daher sind wir ja letztes Mal aufgestanden", so Wimmer. Auch an einem nachgebesserten finanziellen Angebot via Telefon vom vergangenen Donnerstag hielten Wimmer und Dürtscher weiterhin nichts und kritisierten ein solches Vorgehen als schlechten Stil.

Dürtscher sagte im Gespräch mit der APA, dass es bei den KV-Gesprächen der kleineren Metallergruppen zwischen Montag und Mittwoch Fortschritte gegeben habe, die bisher beim großen Teilbereich der Metalltechnischen Industrie (FMTI) fehlten. Keinesfalls mache man als Gewerkschaft Oppositionspolitik, man sei den Belegschaften in den Betrieben verantwortlich.