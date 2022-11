Metaller-KV: Leichte Annäherungen zwischen den Verhandlern

Neben dem Feilschen um einen höheren Lohn und Gehalt geht es bei den KV-Verhandlungen auch um das Rahmenrecht, also beispielsweise Urlaubsansprüche und Überstundenzuschläge oder bezahlte Fortbildung. Eine alte Forderung der Arbeitnehmer ist hier die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche.

Streiks ab Montag

In der Metalltechnischen Industrie sind rund 130.000 Personen beschäftigt, weitere 70.000 in anderen Metallindustrie-Sektoren. Die 1.200 Betriebe der Metalltechnischen Industrie befinden sich zu einem erheblichen Teil in Familienbesitz.

Sollte es heute Nacht keine Einigung geben, haben die Arbeitgebervertreter Rainer Wimmer (PRO-Ge) und Karl Dürtscher (GPA) bereits Warnstreiks ab kommenden Montag angekündigt. Bevor es heute Nacht mit den Gesprächen weiter geht steht jedenfalls noch eine Stärkung an - auf die Sozialpartner wartet in der Pause in der Wirtschaftskammer in Wien das Abendessen, es gibt Hühnerschnitzel mit Kartoffelsalat.