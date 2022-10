Streit um KV: Wo es ab Mittwoch zu Zugverspätungen kommen kann

Wer in den kommenden Tagen mit dem Zug durch Österreich fährt, muss mit Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft vida hält vom 2. bis einschließlich 7. November wie angekündigt Betriebsversammlungen in allen Bundesländern ab, um die stockenden KV-Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.

Beeinträchtigungen im Zugverkehr könnten in diesem Zeitrahmen nicht ausgeschlossen werden und hängen davon ab, wie stark die Beschäftigten von ihrem Recht auf Teilnahme an den Versammlungen Gebrauch machen werden, teilte die vida am Montag mit. Schon in der Vorwoche gab es die ersten Versammlungen vor der ÖBB-Zentrale in Wien sowie in Innsbruck.

Vom Westen in den Osten

Die Betriebsversammlungen starten am Mittwoch, 2. November, in den Eisenbahnbetrieben in Vorarlberg und in Tirol. Am 3. November werden sie in Kärnten und in der Steiermark fortgesetzt. Am 4. November, Freitag, folgen die Versammlungen in Salzburg und Oberösterreich. In der Ostregion (Burgenland, Niederösterreich, Wien) werden die finalen Betriebsversammlungen am Montag, 7. November, stattfinden.

Laut Gewerkschaft finden an diesen vier Tagen mehr als 100 Betriebsversammlungen mit einer Dauer von ca. eineinhalb Stunden in den Eisenbahnbetrieben statt. In Tirol, Vorarlberg, in der Steiermark und in Kärnten (Mittwoch bzw. Donnerstag) werden die allermeisten Versammlungen in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr abgehalten, in Oberösterreich und Salzburg (Freitag) von 9:30 bis 11 Uhr. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland (Montag) werden die allermeisten Eisenbahnbelegschaften im Zeitraum von 13 bis 14:30 Uhr über den Stand der KV-Verhandlungen informiert.