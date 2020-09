Metaller-KV: Herbstlohnrunde mit Forderungsübergabe gestartet

Die Herbstlohnrunde ist am Donnerstagvormittag mit den Metallern gestartet. Trotz Coronapandemie fand die traditionelle Forderungsübergabe der Gewerkschaft an die Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer in Wien statt, diesmal aber ohne Händeschütteln.

Die Coronakrise macht die Kollektivverhandlungen zu einem Drahtseilakt. Ob es diesmal einen schnellen Abschluss geben könnte, wollte man in Verhandlungskreisen nicht bestätigen.

Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI) drängte im Vorfeld auf eine Verschiebung der KV-Verhandlungen, die Gewerkschaft war strikt dagegen. Die gewerkschaftlichen Chefverhandler, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp), begrüßten bei der Forderungsübergabe die Arbeitgeber-Verhandler Johannes Collini und Stefan Ehrlich-Adam.