Metaller-Abschluss: Wer wie viel von der Gehaltserhöhung erhält

Heuer kommt zu den Verhandlungen noch ein altes Schreckgespenst – die sogenannte Lohn-Preis-Spirale. Steigen die Gehälter, schlägt sich das in der Kalkulation der Unternehmer nieder. Sprich, sie kalkulieren höhere Lohnkosten in ihre Preise ein – was die Preise in die Höhe treibt. Das wiederum führt dazu, dass die Inflation steigt, weshalb Gewerkschafter höhere Gehälter fordern. Kurz: Die Preise und die Löhne schaukeln sich gegenseitig hoch, die Spirale dreht sich munter nach oben.