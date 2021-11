Machtfrage: „Ohne Gewerkschaft kein Sozialstaat“

Hohe Arbeitslosigkeit würden es erschweren, Kampfmaßnahmen wie Streiks umzusetzen. „Der wirtschaftliche Druck ist durch die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehende Arbeitslosigkeit gestiegen“, sagt Vana. In den Jahren nach der großen Finanzkrise 2008/’09 habe es eher nur ein moderates Wirtschaftswachstum gegeben, durch die Corona-Krise seien die Bruttoinlandsprodukte der Staaten deutlich zurückgegangen.

Eines müsse jedem klar sein, sagt Vana: „Ohne Gewerkschaft würde der Sozialstaat in Österreich, so wie wir ihn kennen, nicht funktionieren.“ Denn auf sie würden Arbeitslosenunterstützung, Arbeitsmarktvermittlung, Kollektivverträge, der Acht-Stunden-Tag und vieles mehr zurückgehen. Das sei den meisten Menschen in diesem Land nicht richtig bewusst.

Die Frage sei nun, wie weit es der Gewerkschaft gelinge, ihre Rolle für die Gesellschaft in den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen umzusetzen. Oft sei sie nicht gut genug positioniert und verunsichert, wie stark ihre Macht tatsächlich sei. Denn die Unterstützung der Mitglieder sei oft nicht mehr so stark wie früher. Den Bawag-Skandal führt Vana als eine Zäsur an, die viele Mitglieder bzw. Arbeitnehmer von der Gewerkschaft ein Stück weit entfremdet habe. Um wieder mehr Macht zu gewinnen, müsste sie eine stärkere Interessenspolitik machen, ihre Ziele klarer definieren und durchsetzen. Wie bei der 35-Stunden-Woche: Manche Teilgewerkschaften hätten das Thema aufgegriffen, eine große Kampagne dazu gebe es aber nicht.