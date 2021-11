Metaller-KV: Arbeitskampf beim Chefverhandler

Dort sowie in 50 anderen Unternehmen der FMTI – dazu zählen Andritz, Bosch, Bilfinger, Internorm, Blum, Grass – wurde bereits am Mittwoch mit den Kampfmaßnahmen begonnen. Am Donnerstag und Freitag sind dann Unternehmen aus der gesamten Metallindustrie dran.

Eskalationsschraube

Sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen, will die Gewerkschaft an der Eskalationsschraube drehen – aus halbtägigen Warnstreiks sollen mehrtägige und in der Folge unbefristete Streiks werden.

Die Arbeitgeber bedauern die Entwicklung und sind „bereit für weitere Gespräche“, so ein FMTI-Sprecher. Man hoffe, dass die Gewerkschaft rasch an den Verhandlungstisch zurückkehren und nicht tagelang Lärm machen werde.