Metaller-KV: Warum Streiks keine Ferien sind

Wie sind Streiks rechtlich geregelt?

Gar nicht. Streiks sind in Österreich in keinem Gesetz festgeschrieben. Das Recht, Streiks abzuhalten, ist aber in der europäischen Menschenrechtskonvention enthalten. Deshalb kann die Arbeit jederzeit im Rahmen eines Streiks niedergelegt werden. Als rechtliche Grenze dient zum Beispiel das Strafrecht. Sachbeschädigung oder Sabotage an Betriebsanlagen sind freilich nicht gedeckt, Schadenersatzforderungen seitens des Arbeitgebers wären in solchen Fällen berechtigt und höchstwahrscheinlich die Folge.

Bekommen Arbeitnehmer ihre Löhne und Gehälter auch während der Dauer des Streiks weiterbezahlt?

Jein. Wenn ein Arbeitnehmer nicht arbeitet, muss der Arbeitgeber dafür nicht zahlen. Allerdings ist die fortlaufende Entgeltzahlung meist eine der Streikforderungen. Da die Streiks oft schwerwiegendere oder kostspieligere Gründe haben als die Entgeltfortzahlung, ist diese für den Arbeitgeber oft das geringere Problem. Meist stimmt er einer Entgeltfortzahlung für die Zeit des Streiks zu. Eine gesetzliche Regelung gibt es aber auch hier nicht. Der Streikfonds der Gewerkschaft entschädigt Streikende, die vom Arbeitgeber während des Streiks keinen Lohn oder kein Gehalt bekommen haben. Das gilt aber nur für Gewerkschaftsmitglieder.