Streik mitten im Aufschwung? Heavy Metall in der Industrie

Was stimmt also jetzt? Ist der Aufschwung weiter voll im Gange oder reißt er schon wieder ab? Macht Corona nicht ohnehin allen Planungen und Erwartungen einen Strich durch die Rechnung?

Geht es also um den "gerechten Anteil" an der überraschend kräftigen wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021? Oder mehr um die Sorgen und erhöhte Vorsicht der Wirtschaft, weil sich die Aussichten für 2022 wieder eintrüben? Mitsamt Energiepreis-Explosion, Lieferkettenchaos, Materialmangel, nicht zu findenden Fachkräften etc.

Beides lässt sich argumentieren, das macht die Verhandlungen freilich nicht einfacher.