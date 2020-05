Merkel-Macron-Plan: Bessere Kontrolle als bei Coronabonds

Der Unterschied sei, dass sich die EU als Ganzes das Geld leihe und über ihren Budget-Haushalt verteile. "Die EU will selbst handeln und ihre Politik verfolgen", so Fuest. Das sei etwas anderes als Transfers an einzelne EU-Staaten, die dann mit dem Geld machen könnten, was sie wollen.

Außerdem würde es zwar eine gemeinsame Haftung geben. Dabei sei aber gewährleistet, dass jedes Land nur für einen Teil haftet, und nicht im allerschlimmsten Fall ein Einzelner für die gesamte Summe. Das sei "ein technischer Unterschied, aber ein wichtiger".