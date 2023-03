Spaniens sozialistischer Landwirtschaftsminister Luis Planas (PSOE) hat Österreichs Ablehnung eines Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Mercosur-Wirtschaftsverbund als ein "wenig schockierend" bezeichnet. Das erklärte Planas laut spanischen Medien am Montag bei seiner Ankunft in Brüssel, wo die europäischen Agrarminister heute über ein mögliches Abkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay beraten.

Österreich legt sich quer

Das Abkommen soll noch in der zweiten Jahreshälfte unter der EU-Ratspräsidentschaft Spaniens unterzeichnet werden. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hatte im Vorfeld des Treffens jedoch erneut das "klare Nein" Österreichs zum Handelspakt bekräftigt. Die Lebensmittelproduktion in Europa erfolge nach strengen Regeln, "gleichzeitig öffnen wir den EU-Binnenmarkt für Importe, die diesen Standards nicht entsprechen", so Totschnig vor einem EU-Treffen am Montag in Brüssel. "Das geht aus unserer Sicht nicht gut aus."

Schon 2019 scheiterte das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Staaten am Veto aus Wien. Aus diesem Grund will sich Spaniens Landwirtschaftsminister Planas heute noch zu bilateralen Gesprächen mit seinem österreichischen Amtskollegen treffen, um Totschnig von dem "ausgewogenen" Handelsabkommen zu überzeugen.